Streit-Gerüchte: Royals sollen getrennt Weihnachten feiern

In den letzten Wochen kursierten in den Medien immer wieder Mutmaßungen über Zerwürfnisse im Königshaus. Das neueste Gerücht: Die Königsfamilie feiert Weihnachten nicht zusammen.

Getrenntes Fest?

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Harry und Meghan Anfang nächsten Jahres umziehen werden. Das Paar wird dann nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Kensington Palastes leben, sondern im Frogmore Cottage in Windsor (dazu mehr). Doch das bleibt nicht die einzige Neuigkeit im britischen Königshaus. Der Daily Mail zufolge werden Prinz William und Harry dieses Jahr Weihnachten getrennt voneinander verbringen. Grund dafür sei das angeblich schwierige Verhalten von Herzogin Meghan, das die einst harmonische Beziehung der Brüder trüben soll.

Auch Gerüchte von Streitigkeiten zwischen den beiden Herzoginnen, Meghan und Kate, wurden in den letzten Wochen laut. Williams Frau Kate habe Meghan die kalte Schulter gezeigt, da diese angeblich einen rauen Ton gegenüber dem Personal anschlug.

Nun dementierte das Königshaus gegenüber der britischen Zeitschrift The Sun in einem offiziellen Statement, dass dieses Ereignis stattgefunden habe. "Das ist nie passiert", so der Palast.