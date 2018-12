Überehrgeizige Tyrannin? Herzogin Meghan in der Image-Krise

Nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry im November 2018 hatte sich Herzogin Meghan zunächst höchst verliebt und zurückhaltend gegeben. Inzwischen soll die 37-Jährige hinter den Palastmauern aber regelrecht herrisch auftreten und ihre Berater mit ihrer Eigensinnigkeit in den Wahnsinn treiben.

Herzogin Meghan eine Tyrannin?

Meghans "eigensinnige Persönlichkeit" soll nicht nur Auswirkungen auf Prinz Harrys Verhältnis zu seinem Bruder William haben (dazu mehr). Immer wieder werden Gerüchte laut, wonach die ehemalige Schauspielerin auch keine besonders angenehme Chefin sein soll.

Laut Körpersprache-Expertin Judi James habe sich Meghans Verhalten, das sie bei offiziellen Auftritten an den Tag legt, in den vergangenen zwölf Monaten stark verändert. Suchte sie Anfangs noch ständig Halt bei Harry, scheint die schwangere Herzogin ihre öffentlichen Auftritte inzwischen gut zu managen.

"In der einen Minute flirtet sie mit Harry, in der anderen zeigt sie mütterliche Gesten, um zu kontrollieren und dominieren", so James gegenüber der Daily Mail, die der Meinung ist, dass Meghans Verhalten inzwischen von einem "hohen Level an Selbstvertrauen" zeuge.