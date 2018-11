Royale Regeln: Warum sich Meghan lässiger kleiden darf als Kate

Nur wenige Minuten, nachdem Fotos von Herzogin Meghan in ihrem Kleid veröffentlicht wurden, brach die Website von Designerin Karen Gee zusammen. Während ihrer offiziellen Auslandsreise durch die Pazifikstaaten mit Prinz Harry, die diese Woche zu Ende ging, hatte sich die ehemalige Schauspielerin an ihrem ersten Tag in Australien für ein weißes körperbetontes Cocktailkleid von Gee entschieden. Der Entwurf gefiel so vielen Fans, dass er innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war – und der Onlineshop dem immensen Andrang nicht mehr standhalten konnte.