Warum Herzogin Meghan oft zu große Schuhe trägt

Blasen vermeiden

Auch bei vielen darauf folgenden Terminen wurden an der jetzigen Herzogin von Sussex zu große Schuhe gesichtet. Absicht? Ja, sagt Modeexpertin Harriet Davey im Gespräch mit The Sun. "Promis kaufen Schuhe für ein Event oder den roten Teppich oft eine oder sogar zwei Größen größer und das aus einem Grund, den wir alle nachvollziehen können - nämlich um Blasen zu vermeiden", so die Britin. Da die Füße nach mehreren Stunden anschwellen können, seien bei engen Schuhen rote Stellen vorprogrammiert.