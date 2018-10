Neuseeland: Meghan trägt den Trendmantel der Saison

Nach ihrer Australien-Reise ging es für Harry und Meghan am Sonntag weiter nach Neuseeland, wo das Paar gleich nach der Ankunft zu einem Besuch in den Pukeahu National War Memorial Park aufbrach. Bei ihren Auslandreisen zollen die weiblichen Royals dem Gastgeberland meist auch mit ihren Outfits Respekt und greifen zu Kreationen der dort heimischen Modemacher. Meghan entschied sich für ihren ersten Tag in Wellington für einen Mantel der neuseeländischen Designerin Karen Walker - und damit zu einem der wichtigsten Trends der Saison.

Das mehr denn je beliebte Karomuster hat die Modemacherin auf einem klassischen Trenchcoat verarbeitet, der diese Saison von zahlreichen Designern neu interpretiert wurde. Dazu trug die 37-Jährige schwarze Pumps mit einem breiten Absatz. Darunter lugte ein schlichtes schwarzes Cocktailkleid hervor.