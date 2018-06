Meghan Markle: Mit diesen Promis hat sie es sich verscherzt

Im Sturm hat Meghan Markle die Herzen der Briten erobert. Im Showbiz scheint die 36-Jährige nicht bei allen Kollegen beliebt zu sein. In der Vergangenheit haben jedenfalls schon einige Promis über das neue Mitglied der britischen Königsfamilie gelästert.

Piers Morgan wurde von Harrys Frau " geghostet "

Über seine Bekanntschaft mit der ehemalige Seriendarsteller weiß der britische Journalist Piers Morgan nicht nur Gutes zu berichten.

"Ich liebe 'Suits', die Serie, bei der sie mitgespielt hat. Also fing ich an, ihr bei Twitter zu folgen. Keine zehn Sekunden später bekam ich eine Direktnachricht von ihr. Sie sagte, dass sie ein großer Fan von mir sei", erzählte er im britischen TV. Bald darauf trafen sich die beiden in einem Pub in Wimbledon.

"Und da saßen wir. 90 Minuten nur Meghan und ich – gute Kumpel."

Doch so schnell die neue Freundschaft entfacht war, so schnell war sie auch wieder verglüht. Laut Morgan soll sich Meghan von einen Tag auf den anderen nicht mehr bei ihm gemeldet haben.

"Dann gab es nur noch Schweigen. Sie war wie vom Radar verschwunden."

Wirklich begeistert scheint er seitdem nicht mehr von Harrys Frau zu sein. "Ich mag sie noch immer, trotz ihrer Tendenz, ihre Bekannteschaften zu 'ghosten', nachdem diese ihren Zweck erfüllt haben", so der Moderator sarkastisch.