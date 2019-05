Freundin enthüllt: "Meghan wollte reichen Briten kennenlernen"

Die britische Moderatorin Lizzie Cundy pflegte nach eigenen Angaben einst eine enge Beziehung zu Herzogin Meghan. Die ehemalige Schauspielerin soll Cundy sogar gebeten haben, ihr einen wohlhabenden Briten vorzustellen, wie die britische Daily Mail berichtet.

"Kennst du irgendwelche berühmten Typen?"

Die Radio-Moderatorin erzählte, dass sie sich beim Besuch eines Dinners zugunsten wohltätiger Zwecke mit der heutigen Herzogin anfreundete. "Wir hatten einen Mädchen-Tratsch und dann sagte sie 'Kennst du irgendwelche berühmten Typen? Ich bin Single und ich liebe englische Männer so sehr.' Also sagte ich 'Wir werden ausgehen und jemanden für dich finden'", so Cundy.

Das Gespräch habe sich im Jahr 2013 ereignet, nur drei Jahre bevor die ehemalige "Suits"-Darstellerin Prinz Harry kennenlernte.