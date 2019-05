Not amused: Fotos von Harrys und Meghans Schlafzimmer gemacht

Es befindet sich in Oxfordshire etwa 90 Minuten Fahrzeit nordwestlich von London. Es ist unklar, ob die beiden zu dem Zeitpunkt im Haus waren oder nicht. Die Fotos waren in einigen Zeitungen veröffentlicht worden.

"Um Sicherheit besorgt": Harry und Meghan mussten ausziehen

Wie der britische Telegraph berichtet, waren die intimen Bilder auch der Grund dafür gewesen, warum das Herzogpaar von Sussex aus seinem Wochenendhaus in den Costwolds ausgezogen war. Nach dem Vorfall seien Harry und Meghan "ersthaft um ihre Sicherheit" besorgt gewesen.

Zuvor hatte es noch geheißen, dass Paar wolle fix in das Haus einziehen und ihr Kind in den Costwolds aufwachsen zu lassen. "Das Anwesen wurde vom Herzog von Sussex ausgewählt, weil es ein hohes Level an Privatsphäre bietet, die er und seine Frau brauchen", erklärte Gerrard Tyrrell, der Rechtsanwalt der Royals. "Die abgelegene Lage des Hauses, das von privatem Ackerland umgeben ist, weit weg von einer den Fotografen zugänglichen Gegend", hätte die gewünschte Sicherheit garantieren sollen.

Der Vorfall hätte jedoch dazu geführt, dass Meghan und Harry nicht länger in dem Haus leben konnten.