Wieso Kates Kinder Meghans Sohn noch nicht kennenlernen durften

Am späten Dienstagnachmittag haben Prinz William und Herzogin Kate erstmals ihren Neffen Archie Harrison in Windsor besucht – rund eine Woche nach der Geburt von Meghans und Harrys erstem Kind.

"Harry und Meghan haben die erste Woche als Eltern sehr genossen. Sie haben den Muttertag gefeiert und hatten auch Besuch von einigen ihrer Freunde", erklärte ein Palast-Sprecher.

Kate und William: Später Besuch in Windsor

Britischen Medien zufolge sollen Prinz George, Charlotte und der kleine Louis aber nicht mit dabei gewesen sein, als ihre Eltern dem jüngsten Familienzuwachs einen Besuch abstatteten.

Der Grund: Kate kam direkt von einem Termin im Bletchely Park Museum angereist. William nahm vor seinem Besuch in Windsor an einem Wildlife-Meeting in London teil. Weswegen die Cambridges auch erst am späten Nachmittag eintrudelten.