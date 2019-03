Prinz Harry: Darum brach er mit seinem besten Freund

Chelsy Davy

2004 lernte Prinz Harry, damals noch Student, seine ehemalige Freundin Chelsy Davy in Kapstadt kennen. Fast sieben Jahre hielt die turbulente On-Off-Beziehung des Prinzen und der gebürtigen Südafrikanerin. An das Leben in der Öffentlichkeit konnte sich Davy aber bis zum Schluss nicht gewöhnen, weswegen sie sich 2010 endgültig von Williams Bruder trennte.