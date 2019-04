Meghan & Harry: Details zu ihrem zweiten Date enthüllt

Als sich Meghan und Harry nach eigenen Angaben bei einem Blinde Date kennengelernt hatten, hat es zwischen ihnen offenbar auf Anhieb gefunkt. Das zweite Treffen des Paares ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten.

Zweites Date im Soho House

Wie Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem neuen Buch Meghan and " Harry: Life, Loss and Love" enthüllt, trafen sich der Prinz und die ehemalige Schauspielerin beim zweiten Mal im angesagten Nobelclub Soho House in London – nur wenige Woche nach ihrem ersten Kennenlernen.

Das bei Promis beliebte Etablissement beinhaltet Bars, Restaurants sowie ein Kino und ist nur für Clubmitglieder zugänglich. Kameras sind hier verboten. Kurz: Das Soho House bietet in der Öffentlichkeit bekannten Personen die nötige Privatsphäre, die es braucht, um einen gelungenen Abend zu verbringen.

"Sie haben sich schnell verabredet, um einander wieder zu sehen", berichtet Nicholl. "Dieses Mal trafen sie einander im Soho House in London, wo einer ihrer gemeinsamen Freunde – Markus Anderson – arbeitet."