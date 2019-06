Prinz Harry umgarnte vor Meghan eine andere Schauspielerin

Eines verbindet Aniston dennoch mit Prinz Harry: Die Hollywood-Schauspielerin hat Prinzessin Diana als großes Vorbild.

Meghan: "Ich liebe englische Männer"

Während Prinz Harry in Hollywood Aniston umgarnte, sah sich Herzogin Meghan in England nach einem passenden Mann um. Wie eine ehemalige Freundin der Herzogin, die britische TV-Reporterin Lizzie Cundy (50), gegenüber der Sun erzählte, wollte Meghan verkuppelt werden. 2013 lernte Cundy die ehemalige Schauspielerin kennen, die sie gefragt haben soll: "'Kennst du irgendwelche berühmten Typen? Ich bin Single und ich liebe englische Männer wirklich.' Also sagte ich ihr 'Nun, dann gehen wir aus und finden jemanden für dich'."

Drei Jahre später, im Sommer 2016, lernte Meghan dann Prinz Harry kennen.