Enttäuschung für Prinz Harry bei der Taufe seines Sohnes Archie

Die traditionell gehaltene Zeremonie soll im Juli in der St. George's Kapelle stattfinden, in der Meghan und Harry vergangenes Jahr den Bund der Ehe schlossen. Auch Prinz Harrys Taufe wurde 1984 in der Kapelle abgehalten. Archie soll angeblich das traditionsreiche Taufkleid aus Spitze tragen, ein Replikat jenes Taufgewands, das Königin Victoria im Jahr 1848 für die Taufe ihrer ersten Tochter anfertigen ließ.