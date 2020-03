Gedenken an ihren Vater: Emotionaler Geburtstag für Shiffrin

Am Freitag feierte Shiffrin nun ihren 25. Geburtstag. Und teilte dabei ein sehr emotionales Video auf ihren sozialen Kanälen. Zu sehen sind sie und ihr Vater in verschiedenen Szenen aus den letzten 24 Jahren. "Ich will nicht 25 Jahre ohne dich werden. Aber ich bin dankbar, dass ich die ersten 24 Jahre mit dir hatte. Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr. Ich liebe dich am meisten", schreibt Shiffrin.