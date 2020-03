Austria, Rapid und Co.: Corona als "größte Krise des Fußballs"

Der Ligabetrieb im österreichischen Profifußball ist vorerst bis Ende März eingestellt. Die Klubkonferenzen der beiden höchsten Ligen wurden abgesagt - unter anderem um die Richtungsentscheidung des Europäischen Verbandes ( UEFA) abzuwarten. Die UEFA berät am Dienstag über das weitere Vorgehen und eine mögliche Verschiebung der EM im Sommer (12. Juni bis 12. Juli). Am Mittwochnachmittag folgt eine Infoveranstaltung der Bundesliga, in der die Vereine per Videokonferenz über mögliche Szenarien informiert werden sollen. Das bestätigte ein Ligasprecher am Sonntag der APA.