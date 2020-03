Rapid-Kapitän Schwab: "Alle sollten Verantwortung übernehmen"

Ausdrücklich nicht nur an Rapid-Fans gerichtet ist ein Appell von Schwab: "Wir müssen jetzt alle gemeinsam die Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen den Coronavirus bestmöglich umsetzen, damit wir die Ausbreitung so gut wie möglich eindämmen. Wir alle sollten Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen und uns gegenseitig schützen, um langfristig die gesundheitlichen wie wirtschaftlichen Schäden möglichst gering halten zu können."

Schwabs Wunsch: "Bleibt bitte gesund!"