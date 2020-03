Nun also doch: Auch Deutsche Bundesliga stellt Spielbetrieb ein

Nach langem Zögern hat sich auch die deutsche Bundesliga entschlossen, ihren Spielbetrieb einzustellen. "Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen", heißt es in einer Presseaussendung der DFL. Das Gremium empfehle "die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April - also inklusive der Länderspiel-Pause - fortzusetzen."

Im Laufe des Freitags hätte sich der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus im Umfeld mehrerer Klubs und von deren Mannschaften ergeben. Weitere Infektionen seien nicht auszuschließen, schrieb die DFL.