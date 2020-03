Wegen Coronavirus: UEFA plant Final Four für den Europacup

Auch, um Zeiträume im Mai, Juni und Juli zu schaffen, damit die aktuell ausgesetzten Bewerbe wie Europa League und Champions League doch noch fertig gespielt werden können.

Laut der spanischen Sportzeitung AS hat die UEFA den Plan, die zwei Bewerbe in einem Final Four zu Ende zu bringen. So soll Ende Mai das Final Four der Champions League in Istanbul, jenes der Europa League in Danzig stattfinden.