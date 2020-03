Den Sport in die Knie gezwungen: Rote Karte für den FC Corona

Garics hatte 2008 für Österreich bei der Heim-EM gespielt, als Josef Hickersberger (er versuchte gestern, mit dem letzten Flugzeug vom spanischen Golfurlaub heimzukehren) der Teamchef und Andreas Herzog dessen Co gewesen war. Aktuell kann Herzog als Israels Teamchef in Tel Aviv nur vom zehnten Stock aus beobachten, wie sein (inzwischen von der Quarantäne befreiter) Landsmann, Sportdirektor Willi Ruttensteiner, am Sandstrand joggt.