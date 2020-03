Coronavirus: Neue Flugverbote, Grenzkontrollen und Hilfspakete

Die Regierung stellt sich weiters auf Kurzarbeit in einer Reihe von Branchen ein, insbesondere in der Luftfahrt, im Tourismus oder der Holzindustrie in Kärnten. Am Freitag kündigte als erstes Unternehmen die AUA an, wegen des Coronavirus vorsorglich alle 7.000 Beschäftigten beim AMS zur Kurzarbeit anzumelden. Wer genau in Kurzarbeit geschickt wird, solle mit dem Betriebsrat festgelegt werden. Jetzt müsse geklärt werden, welche Form der Kurzarbeit für welche Beschäftigungsgruppe sinnvoll sei, so AUA-Sprecher Peter Thier.

„Es kann Beschäftigungsgruppen geben, die von Kurzarbeit stärker betroffen sind als andere.“ Zeitpunkt, Umfang, Ausmaß und Dauer müssten noch vereinbart werden. „Das werden wir in den nächsten zwei Wochen mit dem Betriebsrat besprechen.“ Frühestmöglicher Zeitpunkt sei der 1. April, hieß es Freitagabend.

Die Lufthansa-Gruppe ( AUA, Swiss, Eurowings) hat währenddessen beschlossen, die Kapazitäten in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Der Branchenverband IATA schätzt den Airline-Umsatzrückgang im Passagiergeschäft auf 56 bis 102 Milliarden Euro.

Auch beim Flughafen Wien wird Kurzarbeit in Erwägung gezogen. Im Normalfall müssen Arbeitgeber sechs Wochen vor dem geplanten Beginn der Kurzarbeit mit dem Arbeitsmarktservice ( AMS) Kontakt aufnehmen. Nach einer Beratung zwischen AMS und Betrieb sowie allenfalls Betriebsrat muss, laut Arbeiterkammer (AK), eine „Kurzarbeitsvereinbarung abgeschlossen werden, der die zuständigen Gewerkschaften zustimmen müssen“. Die Dauer der Kurzarbeit ist auf höchstens sechs Monate beschränkt. Liegen die Voraussetzungen für die Kurzarbeit weiterhin vor, dann können laut AK weitere Verlängerungen von jeweils maximal sechs Monaten beantragt werden. Insgesamt darf eine Kurzarbeit aber höchstens 24 Monate dauern.

Die Gehaltseinbußen werden teilweise vom AMS ausgeglichen. Das dafür nötige AMS-Budget müsste jedoch aufgestockt werden. Für 2020 sind 20 Millionen Euro vorgesehen. Nötig wären 150 Millionen Euro, sagt die AK.