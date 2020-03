Im Corona-Modus: Die UEFA könnte den LASK zum Meister machen

Noch ist nicht klar, ob die nationalen Ligen in dieser Saison ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Was geschieht, wenn dies nicht möglich ist? Die UEFA hätte laut der spanischen Zeitung "As" eine Antwort parat, die sie am Dienstag in der Videokonferenz den 55 Verbänden vorschlagen wird: Für den Fall, dass die nationalen Ligen nicht mehr zu Ende gespielt werden können, sollen jeweils jene Mannschaften zum Meister gekürt werden, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung vorne waren.