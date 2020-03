Coronavirus-Krise: Die UEFA hat Notfall-Optionen für die EM

Die UEFA-Führung hat angesichts der Coronavirus-Krise erstmals eingeräumt, mit Blick auf die EM im Sommer diverse Notfall-Optionen zu prüfen. "Wir haben verschiedene Szenarien. Die EURO startet im Juni, wir haben Spiele die bald anstehen. Die dringenderen Angelegenheiten passieren in den nächsten beiden Wochen. Aber wir haben Pläne für alles", sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis.

Der Grieche sprach nicht von einer möglichen Absage oder Verschiebung des in zwölf Ländern stattfindenden Turniers vom 12. Juni bis 12. Juli und warnte auch vor voreiligen Schlüssen. "Wir wollen nicht spekulieren, was in drei oder vier Monaten passiert", sagte Theodoridis nach dem Kongress der Europäischen Fußball-Union am Dienstag in Amsterdam.