Leere Ränge, leere Kassen: Der Coronavirus hustet auf den Sport

Ski alpin

Die FIS beriet am Montag in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen. Aktuell ist es nur schwer vorstellbar, dass das Weltcupfinale in Cortina ( Italien) stattfinden wird. Die Herren fahren am Wochenende in Kvitfjell, nicht jeder begrüßt das. „Ich bin eigentlich dafür, dass man alles absagt“, meinte Peter Schröcksnadel. Ob er das so vor einer Woche auch schon gesagt hätte? Unwahrscheinlich, dass der ÖSV-Präsident einer Absage der Rennen in Hinterstoder so leicht zugestimmt hätte. Das Skigebiet ist in seinem Besitz.