Corona-Absagen verringern die Olympia-Chancen der Österreicher

Der Saisonauftakt erfolgt für die Österreicher nun ab 9. März in Doha. Danach spielen Seidl/Waller ebenso wie die EM-Dritten Martin Ermacora und Moritz Pristauz ab 18.3. in Australien und anschließend ab 25.3. wie Doppler/ Horst in Cancún (MEX). „Viele Chancen, die nötigen Punkte zu sammeln, haben wir nicht mehr“, sagte Horst. „Wir werden aber kämpfen.“