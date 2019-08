Beachvolleyball: Doppler und Horst blicken kritisch zurück

Herr Doppler, Sie spielen seit 17 Jahren professionell Beachvolleyball. Welche Unterschiede zu damals sind für Sie die größten?

Doppler: Die Größe der Spieler, die Dynamik, die Professionalität der Teams, die Kohle bei den Verbänden. Es gibt kaum mehr Teams wie uns früher, die alles alleine und ohne Verband machen. Daher gibt es aber auch wenig Meinung, wenn etwas schlecht ist. Die Verbände unterbinden das. Von der Infrastruktur hat der Hannes ( Jagerhofer, Anm.) mit der Major Series einen neuen Maßstab gesetzt. Aber es hat auch schon Saisonen gegeben, in denen wir zehn riesige Turniere hatten und das Preisgeld höher war.

Obwohl Beachvolleyball bei Olympia zu den Ticketsellern gehört...

Doppler: Und dennoch schaffen sie es im Jahr darauf nicht, auf dieser Welle zu bleiben. Man muss sich vorstellen: 2016 gewinnen die Brasilianer in Rio de Janeiro Gold, und sie schaffen es im Jahr darauf nicht, in Brasilien ein geiles Turnier aufzuziehen. Das verstehe ich nicht. Das ist sicher ein Versagen des Weltverbandes.

Horst: Es gibt nur zwei, drei Turniere, die so sind, wie sie sein sollen. Und dann gibt es jene in China, in Russland und sonst wo, die unserem Sport nicht guttun. Solange der Weltverband das nicht versteht, wird das Problem nicht gelöst.

Aber auch die Major Series hat mit nur drei Turnieren ein Problem. Die angestrebte Expansion fand nicht statt.

Horst: In vielen Ländern haben ehemalige Veranstalter so viel verbrannte Erde hinterlassen, dass einige Sponsoren vergrault worden sind, weil die Turniere einfach nicht professionell waren.