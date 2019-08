Beach-Major: Weltmeisterinnen holen sich Titel in Wien

Seit ihrem WM-Triumph Anfang Juli in Hamburg gewannen Pavan/Humana-Parades auch das Dreistern-Turnier in Edmonton. Beim Major in Gstaad und zuletzt in Tokio kamen sie ins Viertelfinale. Den dritten Platz in Wien hatten sich am Samstag die Brasilianerinnen Agatha/Duda gegen ihre Landsfrauen Talita/Taiana Lima gesichert. Das Endspiel war aufgrund eines nahenden Gewitters auf Sonntag verschoben worden.