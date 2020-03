"Bin dafür": Fällt der Skiweltcup dem Coronavirus zum Opfer?

Das FIS-Council, ein Gremium des Internationalen Skiverbands, will am Montagnachmittag in einer Konferenz über die weitere Vorgangsweise angesichts des grassierenden Coronavirus beraten. Das erklärte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel am Montag in Hinterstoder, ein FIS-Sprecher bestätigte dies. Schröcksnadel sprach von einem für 15.00 Uhr MEZ vereinbarten "Conference-Call".