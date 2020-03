Trotz Corona: Olympische Durchhalteparolen im Gegenwind

Das Olympische Feuer ist in Japan angekommen. Mehr als 50.000 Menschen strömten am Samstag zum Bahnhof in Sendai in der Präfektur Miyagi, um die Flamme zu sehen. Die Euphorie um die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) ist enorm, die Sportstätten sind alle so gut wie fertig, alles läuft nach Plan.