Flieger mit Masken und Schutzanzügen in Wien-Schwechat gelandet

Kurz vor 15 Uhr war es so weit: Zwei Boeing 777 der Austrian Airlines landeten mit der dringend benötigten Fracht: An Bord hatten die Maschinen nämlich 130 Tonnen an Schutzmasken und - anzügen. Die Ausrüstung wird am Dienstag nach Tirol und Südtirol gebracht und dort an Krankenhäuser, Ärzte, Alten- und Pflegeheime sowie Rettungsorganisationen verteilt.