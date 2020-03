Coronavirus: Steirisches Spital geht wieder in Betrieb

Zunächst eine infizierte Krankenschwester, die sich vermutlich bei einem Italienurlaub mit dem Coronavirus angesteckt hat. Dann wurde auch noch ein Arzt positiv getestet: Das LKH Hartberg geriet damit vergangene Woche in eine Krisensituation - es musste "vom Netz genommen werden", wie es die Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) formulierte. Direkter ausgedrückt: Es wurde geschlossen.

Auch Arztpraxen waren geschlossen

Am Montag geht ers jedoch wieder in Betrieb, wie die KAGES am Samstag bestätigte: Damit ist die medizinische Versorgung in der Oststeiermark wieder besser aufgestellt, denn nach mehreren Verdachstfällen waren auch Arztpraxen im Bezirk Hartenberg-Fürstenfeld zu. Das war insofern nicht unproblematisch, da es in dem Bezirk nach Graz die meisten bestätigten Covid-19-Fälle gab.