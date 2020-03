Ärztekammer rief um Hilfe - Anschober griff zum Hörer

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hat nach seinem Hilferuf wegen fehlender Schutzausrüstung in der Corona-Krise am Samstagabend einen Anruf von Gesundheitsminister Rudolf Anschober erhalten. Dieser habe ihm zugesagt, dass er sich bemühe, genügend Masken und ähnliche Ausrüstung für Österreich zu bekommen, sagte Szekeres und zeigte sich nun zuversichtlich.

Gesundheitsminister Anschober von den Grünen habe ihm nach seinem Hilferuf auf Facebook in einem abendlichen Telefonat versichert, alles zu tun, was möglich ist, um die notwendige Ausrüstung sicherzustellen, sagte der Präsident. Es gehe darum, alles zu tun, um möglichst schnell am Weltmarkt einzukaufen. "Ich gehe davon aus, dass das passiert. Ich bin zuversichtlich und hoffe, dass das bald umgesetzt wird", so Szekeres.