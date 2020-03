Wieso Italien? Warum das Land so schwer vom Coronavirus getroffen wurde

Luftverschmutzung extrem stark

Dies liefert eine zweite Begründung für die Lage in Italien: Im Norden des Landes ist die Luft so schlecht wie in kaum einer anderen Region Europas; 24 der 100 Städte mit der stärksten Luftverschmutzung in Europa liegen in Italien.

Das bringt viele Krankheiten mit sich. „Die Sterblichkeit steigt, weil die Menschen hier aufgrund der Luftverschmutzung schon viele Vorerkrankungen haben“, sagt Lorenzo Casani, der Leiter eines Klinik für ältere Menschen in der Lombardei, gegenüber dem Time Magazine. Vor allem die Lunge sei betroffen, sagt er; gerade bei Älteren sei das höchst problematisch.