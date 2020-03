Wie Russland die Coronakrise beschönigt: "Zahlen vermutlich viel höher"

Das erklärt auch den Aufwand, der betrieben wird. Die Grenzen sind schon länger geschlossen, Rückkehrer aus Risikogebieten werden zwei Wochen in Quarantäne gesteckt und per Gesichtserkennung verfolgt und bestraft – Moskau verfügt neben Peking über das dichteste Kameranetz weltweit. Mit dem System hat man auch schon viele chinesische Studenten im Land aufgespürt – und zurück in ihre Heimat deportiert, ungeachtet einer Infektion. Häftlinge und das Militär wurden angewiesen, Masken herzustellen; Schulen werden geschlossen; und in Moskau sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten. Zudem lässt die Hauptstadt ein Krankenhaus aus dem Boden stampfen.

Dazu liest man in den sozialen Medien vielfach, dass das Virus eine Erfindung der USA sei – oder wahlweise der Pharmabranche. Dies lasse der Kreml verbreiten, so die EU-Fake-News-Behörde EEAS – und das diene dazu, der eigenen Bevölkerung einen Schuldigen zu präsentieren. Eine Methode, die schon in der UdSSR gern angewandt wurde. Beim Ausbruch des HI-Virus verfuhr man ähnlich – es forderte 340.000 Tote.