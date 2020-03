Diese Woche sollten Beschränkungen Wirkung zeigen

Bei mittlerweile 3.924 bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich fällt es schwer, an gute Nachrichten zu glauben. Noch dazu stieg die Zahl der Infizierten am Montag im Vergleich zum Sonntag um rund 21 Prozent. Ein satter Zuwachs.

Datenexperte John Haas, Lektor an der FH Wieselburg, hat trotzdem welche. "Seit dem 18. März sank die Zuwachsrate an Neuinfektionen fünf Tagen in Folge", sagt er. In Anbetracht der Lage durchaus ein positiver Trend. Allerdings sei es noch zu früh, einen nationalen Trend zu erkennen.