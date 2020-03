Coronavirus: Kurz "Bitte halten Sie durch! Maßnahmen gelten bis 13. April"

"Wir wissen, dass es sehr viel Unsicherheit gibt", schickt Sebastian Kurz voraus.

"Wir tun das Richtige", so Kurz. Die Maßnahmen würden greifen, das sagen Experten. Das belegen die Zahlen.

In den Schulen sind nur mehr 5 Prozent der Schüler. Der öffentliche Verkehr hat massiv abgenommen. Die Wirtschaft kann "auf einem Minimalbetrieb" laufen.

Maßnahmen bis 13.April - "Wir dürfen nicht nachlassen"

"Meine große Bitte an Sie: Halten Sie durch!", appelliert Kurz. "Wir dürfen nicht nachlassen. Die Maßnahmen dauern bis 13. April."

Vizekanzler Werner Kogler schließt an: "Zusammenhalten das heißt Abstand halten."

Manche Maßnahmen würden Wochen, andere Monate dauern.

Die Situation in Italien sei "beklemmend", sollte die Österreicher aber motivieren, sich an die Maßnahmen hierzulande zu halten.

Kogler erinnert an beklemmende Szenen in Italien

Kogler erzählt von dramatischen Szenen in Italien. Dort müssen Leichen aus Bergamo nach Süden gebracht werden, da sie vor Ort nicht mehr beigesetzt beziehungsweise beerdigt werden können.

Vizekanzler Kogler: "Mutig bleiben"

Was die Wirtschaft betrifft, so sei jetzt Soforthilfe gefragt, so Kogler. "Erst ein Sprint und dann ein Marathon. Wichtig ist, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Und, dass wir mutig bleiben."

Österreich habe ein gutes Gesundheitssystem. Dennoch müsse die Zahl der Neuinfektionen an Corona drastisch reduziert werden, um "die Belastungsgrenzen des Systems zu minimieren", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Derzeit (Freitag Vormittag) gebe es 2264 Erkrankungen, davon 70 im Spital. Das Gros sei dank eines "milden Verlaufs" zu Hause.