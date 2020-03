Verwirrung um Verordnung für Homeoffice

Mit Stand Donnerstagnacht war nicht klar, ob ab Freitag Homeoffice zur Pflicht wird. Laut einer am Donnerstag ausgegebenen Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird die Verordnung zu den „ Ausgangsbeschränkungen“ um diesen Passus erweitert. Kurz vor 23 Uhr hieß es aus dem Sozialministerium jedoch, dass sich an der geltenden Regelung eigentlich nichts ändere, noch würden die Juristen an einer neuen Verordnung arbeiten.