10 Dinge, die ab sofort unseren Alltag verändern

Wiener U-Bahn fährt seltener, es gibt Grenzkontrollen

Reisefreiheit ade: Fahrten ins Ausland mit dem Auto sind gar nicht mehr ( Tschechien, Slowakei, Italien) oder nur noch mit Grenzkontrollen ( Ungarn, Schweiz) möglich.

Die Wiener Linien stellen ab Mittwoch auf Ferienbetrieb um. Das heißt, dass etwa die U1 alle drei statt alle zwei Minuten unterwegs ist. Die Nacht-U-Bahn wird ab 20. März eingestellt, es fahren Busse.

Bei den ÖBB bleibt der Regionalfahrplan vorerst unverändert. Im Fernverkehr ist der Zugverkehr von und nach Italien, in die Slowakei, nach Tschechien und in die Schweiz seit der Vorwoche eingestellt. Verbindungen nach Deutschland, Ungarn und Slowenien bleiben erhalten.

Gotteshäuser vermeiden Versammlungen

Die Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich setzen ab Montag öffentliche Gottesdienste und Versammlungen weitestgehend aus. Taufen und Hochzeiten werden verschoben.

Keine Besuche mehr in Spitälern oder HeimenBesuche sind in fast allen Spitälern verboten. Teilweise ausgenommen sind Palliativ-, Intensiv-, Kinder- und Geburtenstationen. Überwacht wird das in Wiener Gemeindespitälern etwa mit Zutrittskontrollen. Auch in Alten- und Pflegeheimen gelten Besuchsverbote, die Seniorentreffs bleiben zu.

Kultur- und Freizeitbetrieb ist lahmgelegt, Spielplätze sind geschlossen

Von der Wiener Staatsoper und dem Burgtheater abwärts haben alle Häuser in Österreich ihre Pforten geschlossen. Auch die Museen haben geschlossen, ebenso wie alle Kinos, Thermen und Bäder. Sämtliche Sportveranstaltungen sind abgesagt. In Innsbruck ist der Aufenthalt in den Parkanlagen „Franz Gschnitzer-Promenade“, „ Arthur Haidl Promenade“ sowie zwischen Freiburgerbrücke und Universitätsbrücke verboten. Alle heimischen Skigebiete stellen spätestens mit Sonntag ihren Betrieb ein. Spielplätze und Sportstätten sind ebenfalls ab Montag zu.