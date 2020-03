Nach der Verschiebung: Ein Jahr olympische Atempause

Letztlich war die Entscheidung zur Absage alternativlos, nachdem Kanada bereits erklärt hatte, heuer keine Athleten zu Olympia zu entsenden, und das Olympische Komitee der USA am Dienstag ebenfalls für eine Absage plädiert hatte.

Schrott im Wald

Wegen der vielen Ausgangsbeschränkungen in immer mehr Staaten aufgrund der Corona-Pandemie war die Chancengleichheit für die Sportler längst nicht mehr gegeben. „Ich trainiere im Wald, weil bei uns alle Sportstätten geschlossen sind, und in China wurden schon wieder Wettkämpfe in der Halle absolviert – samt einer Jahresweltbestleistung im Kugelstoßen der Damen“, sagt die niederösterreichische Hürdensprinterin Beate Schrott zum KURIER.

Keine Doping-Kontrollen

Ein weiteres Problem sind die Dopingkontrollen: Eine ganze Reihe von Labors sind bereits geschlossen worden, am Dienstag kündigte die deutsche Anti-Doping-Agentur an, wegen des Infektionsrisikos vorerst keine Tests mehr vorzunehmen – dem Betrug ist damit Tür und Tor geöffnet. Auch die österreichische NADA hat ihren Testbetrieb bereits eingeschränkt.