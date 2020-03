Trotz Johnson-Anweisungen: U-Bahnen in London sind weiter voll

Doch auch anderswo sorgen die von Johnson so kurzfristig verhängten Massnahmen für Verwirrung. So meldete die Sportartikel-Kette " Sports Direct" noch in der Früh, dass sie ihre Fillialen trotzdem aufsperren werde. Schließlich aber machte die Geschäftsführung kehrt und teilte mit, dass man erst eine Genehmigung der Regierung abwarten werde. In einem Schreiben hatte man sich zuvor direkt an die Regierung gewandt und um Erlaubnis gebeten, aufzusperren. Die aber hatte die Genehmigung verweigert.

Londons Zentrum verwaist

Auf den Straßen aber machte sich das Ausgehverbot deutlich bemerkbar. So war das Zentrum von London, etwa im Bankenviertel, oder auch rund um das Parlament in Westminster tatsächlich verwaist. Etwas mehr los war in den Londoner Parks. Dort waren schon in den Morgenstunden zahlreiche Jogger unterwegs. Auf Nachfrage britischer TV-Reporter meinten die Sportler nur, man halte ohnehin den Sicherheitsabstand von zwei Metern ein. Der Premierminister hatte in seinen Anweisungen ja sportliche Betätigung ausdrücklich erlaubt, allerdings nur einmal pro Tag.