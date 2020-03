Johnson hat kein Verständnis - Viele Briten ignorieren Regeln

Der britische Premier Boris Johnson hat scharfe Kritik an Briten geübt, die im Kampf gegen das Coronavirus die Anweisungen der Regierung ignorieren. "Ihr müsst zwei Meter Abstand voneinander halten", sagte Johnson am Sonntag in London. Andernfalls müssten härtere Maßnahmen ergriffen werden. Die Regierung hatte bereits zuvor nicht ausgeschlossen, dass Sperrzonen errichtet werden könnten.

Spaziergänge und Ausflüge

Bei schönem Wetter waren am Sonntag etliche Menschen in den Parks der britischen Hauptstadt spazieren gegangen. Menschenmassen hielten sich auch im Snowdonia-Gebirge in Wales, an den Stränden Cornwalls im Südwesten Englands und in den Schottischen Highlands auf.

Landesweit sind mehr als 280 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.