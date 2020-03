Späte Quarantäne in Sölden: Aus Ischgl nichts gelernt

Zuvor hatte sich Ischgl, ebenfalls ausgehend von einer Après-Ski-Bar, zu einem regelrechten Corona-Brandherd entwickelt. In Sölden erfährt der Tourismusmitarbeiter am Donnerstag, dass nach Deutschland zurückgereiste Gäste in ihrer Heimat positiv getestet wurden. Er lässt sich testen und ist positiv.

Die Polizei rückte am Sonntag bei dem Hotel an, zu dem die Schirmbar gehört, wie ein Beamter bestätigt: "Wir haben von der Behörde den Auftrag bekommen, alle Mitarbeiter unter Quarantäne zu stellen." Dort sitzen sie nun. Einer der Betroffenen sagt: "Wir müssen uns sogar das Essen selber organisieren. Keiner schaut auf uns."

"Die haben alle das Geld bis zum letzten geschöpft"

Der Skibetrieb in Sölden lief noch bis Sonntagmittag. Auf die Frage, ob die Behörden zu spät reagiert haben, meint der Mitarbeiter: "In meinen Augen ist das fahrlässige Körperverletzung. Ischgl, Sölden, St. Anton, Lech. Die haben alle das Geld bis zum letzten geschöpft. Das Personal hat es ertragen müssen. Hauptsache Kohle."