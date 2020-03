Der Skitourismus in Tirol als Coronavirus-Drehscheibe

Lech ist seit Dienstagmittag dicht. Und mit dem Nobelskiort, in dem es fünf Corona-Fälle gibt, sind auch die benachbarten Vorarlberger Tourismusgemeinden betroffen. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Bis zur Corona-Sperre von St. Anton am Freitagnachmittag bildeten Lech & Co noch einen gemeinsamen Skiverbund mit dem Tiroler Arlbergort. Der stellt gemeinsam mit dem im nahen und ebenfalls isolierten Paznauntal gelegenen Ischgl eine Hotspot-Region für die bisherige Ausbreitung des Coronavirus dar. In Tirol und über die Grenzen Österreichs hinaus.