Coronavirus: Zentrale Fragen und Antworten

Die meisten bestätigten Fälle hatten bis 17. März Tirol (275), gefolgt von Oberösterreich (231), Niederösterreich (165) und der Steiermark (145). Insgesamt gab es in Österreich bis zum 17. März knapp mehr als 1.100 bekannte Infektionen.

Am 13. März wurden in Tirol die Gemeinde St. Anton am Arlberg und das Paznauntal mit seinen Tourismus-Hotspots Ischgl und Galtür (sowie See und Kappl) unter Quarantäne gestellt.

Am 14. März folgte die Ortschaft Heiligenblut in Kärnten.

Vorarlberg gab am 17. März bekannt, die gesamte Vorarlberger Arlbergregion - Lech, Klösterle, Warth und Schröcken - ab sofort und mindesens bis 3. April unter Quarantäne zu stellen.