Antigen, Antikörper, PCR: Was Sie jetzt über die Tests wissen müssen

Wie verlässlich sind die „Nasenbohrer“-Tests?

„Alle dieses Tests im vorderen Nasenbereich sind bisher größtenteils an symptomatischen Personen untersucht worden“, erläutert der Mikrobiologe Michael Wagner von der Universität Wien. So zeigte sich in einer deutschen Studie bei Erwachsenen mit Symptomen kein Unterschied zwischen dem Selbstabstrich aus der vorderen Nasenwand und einer professionellen Probenentnahme aus dem Nasen-Rachen-Raum.