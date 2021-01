Virusvariante B.1.1.7: Folgen für Ergebnisse von Antigen-Tests?

Wagner betont, dass dies kein hundertprozentiger Beweis ist, dass die Ansteckungen von diesem Fall ausgingen. „Aber es ist schon auffällig, zumal die britische Variante jetzt auch noch nicht so weit verbreitet ist. Und bisher haben wir es bei den alten Virusvarianten nicht gesehen, dass Leute mit einem Ct-Wert von 30 einen Cluster auslösen.“

Möglicher Grund: Die Viren der britischen Variante „binden wohl fester an den sogenannten ACE2-Rezeptor von Körperzellen“, sagt Wagner – diese „Antenne“ von Zellen ist die Eintrittspforte der Viren ins Zellinnere. Durch diese festere Bindung könnte eine geringere Virenmenge ausreichen, damit es zur Infektion kommt. Dadurch könnte vor allem der Zeitraum in der abklingenden Phase der Erkrankung, in dem man noch infektiös ist, etwas länger sein.