Covid-19-Therapie: Auf welche Fortschritte Ärzte jetzt hoffen

Antivirale Medikamente Hier ist derzeit nur Remdesivir zugelassen, die WHO empfiehlt es nicht, in einer deutschen Therapieleitlinie gibt es aber eine schwache Empfehlung für einen Einsatz in den ersten zehn Tagen. Laut Bischofberger sind weitere Präparate in Entwicklung, die die Virusvermehrung bremsen. „Ich bin überzeugt, dass diese antiviralen Medikamente wirksam sind, aber nur sehr früh im Krankheitsstadium.“

Anti-Parasitenmittel Hoffnung setzen manche Experten auf das alte und günstige Anti-Parasitenmittel Ivermectin, das etwa bei Krätze (Skabies) oder bei Wurmerkrankungen eingesetzt wird. „Vor allem bei den milderen Verlaufsformen könnte es eine gewisse Bedeutung erlangen, die bisherigen Studien haben aber viele Einschränkungen“, sagt Wenisch.

Blutplasma „Diese Daten sind eine sehr gute Nachricht“, sagt der Infektiologe Robert Krause von der MedUni Graz. 80 argentinische Covid-19-Patienten (65 oder mehr Jahre) mit Vorerkrankungen erhielten Blutplasma Genesener, das Antikörper (Abwehrstoffe) gegen das neue Coronavirus enthält. Und zwar innerhalb von drei Tagen nach Symptombeginn – zu einem Zeitpunkt, zu dem es ihnen noch relativ gut ging und bisher das Blutplasma noch nicht eingesetzt wurde. Die frühe Behandlung reduzierte das Risiko für einen schweren, lebensbedrohlichen Verlauf von Covid-19 um die Hälfte (48 Prozent) im Vergleich zu Patienten, die eine Placebo-Salzlösung transfundiert bekamen.