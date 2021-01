Covid-19: Frühe Gabe von Blutplasma halbiert Risiko für schweren Verlauf

Infekiologe Krause und sein Team sind bereits in den vergangenen Monaten bei einzelnen Patienten dazu übergegangen, mit der Gabe von Blutplasma nicht so lange zu warten, bis Patienten auf die Intensivstation überstellt werden müssen. "Bei einem etwa durch spezielle Krebstherapie erworbenen oder auch einem angeborenen Antikörpermangel haben wir auch schon auf der Normalstation Blutplasma verabreicht."

Die neuen Studienergebnisse seien auch deshalb so wichtig, betont Krause, weil man die frühe Krankheitsphase von Risikopatienten im Auge gehabt habe, in der es momentan keine zielgerichtete Therapie gegen die Virusvermehrung gebe: "Das antivirale Medikament Remdesivir und das entzündungshemmende Cortison werden erst im Krankenhaus verabreicht, wenn der Krankheitsverlauf bereits fortgeschritten ist und die Sauerstoffsättigung sich verschlechtert hat", sagt Krause. "Aber jetzt wurde erstmals gezeigt, dass man auch in der frühen Phase mehr tun kann als nur die Symptome wie Fieber oder Husten zu lindern."