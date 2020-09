Coronavirus: Mehrere Anwendungsmöglichkeiten für Blutplasmaprodukte

Das alles aber hängt - genauso wie die Produktion aller rund 60 verschiedenen aus Blutplasma gewonnenen Medikamente - vom Aufkommen an Spenderplasma aus Spitälern, vom Roten Kreuz und in kommerziellen Blutplasma-Spendezentren ab. "Wir betreiben in Deutschland 20 Plasmaspende-Zentren. Derzeit ist der Rückgang mit etwa minus fünf Prozent überschaubar. Aber wir sind für die Versorgung von Europa zu etwa 40 Prozent von Importen von Spenderplasma aus den USA abhängig", erklärte Weinberger. Dort seien die Einbrüche viel stärker. "Wir rechnen, dass wir im besten Fall in diesem Jahr 75 bis 80 Prozent (des notwendigen Blutplasmas; Anm.) auftreiben können."

Österreich ist seit mehr als 50 Jahren ein weltweites Zentrum für die Aufbereitung (Fraktionierung) von Blutplasma für die verschiedenen daraus hergestellten Medikamente (z.B. Immunglobuline, Hyperimmunglobuline, Blutgerinnungsfaktoren etc.). "In Wien werden pro Jahr fünf bis sechs Millionen Liter Blutplasma fraktioniert. Das entspricht rund zehn Millionen Spenden", erklärte Weinberger.

Allein bei den Immunglobulinen zur Behandlung von Patienten mit angeborenen Immunschwächen nimmt der Bedarf weltweit um zehn bis 18 Prozent zu. Karin Mödl, Obfrau der Selbsthilfegruppe für primäre Immundefekte (ÖSPID; www.oespid.at): "Jeder Plasmaspender ist für mich 'mein Lebensretter'."