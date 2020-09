Coronavirus: Virologe glaubt an Impfstoff in kommenden Monaten

Angesichts von rund 180 Impfstoffkandidaten gegen das SARS-CoV-2-Virus und mehreren davon im letzten Stadium der klinischen Prüfung könne man davon ausgehen, dass "effektive und sichere Impfstoffe eher bereits in Monaten" verfügbar werden. Zu diesem Schluss kommt der österreichische Virologe Florian Krammer von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York (USA) in einem Überblicksartikel im Fachmagazin Nature. Trotzdem gebe es noch viele Fragezeichen.

Obwohl es noch keinen zugelassenen Impfstoff gegen einen Erreger aus der Gruppe der Coronaviren bei Menschen gibt und die Vakzin-Entwicklung unter normalen Umständen um die 15 Jahre dauert, stand die Aussicht auf einen rasch verfügbaren, marktreifen Wirkstoff innerhalb eines bzw. von eineinhalb Jahren relativ bald nach Beginn der Corona-Pandemie im Raum. Angesichts der Entwicklung in "Rekordgeschwindigkeit" hält es der Wissenschafter, der bereits im März einen Antikörpertest auf das neue Coronavirus vorgestellt hat, sogar für möglich, dass Impfstoffe noch heuer auf den Markt gelangen.

Durch andere Wirkstoffe ersetzt

Als sehr wahrscheinlich bezeichnet Krammer, dass Kandidaten der Firmen Moderna, Pfizer und AstraZeneca die notwendige Schutzwirkung gegen den Erreger aufweisen und in den USA und Europa auch lizensiert werden, wenn sie sich als sicher genug erweisen. Gerade in diesem Zusammenhang hatte der Pharmakonzern AstraZeneca seine Studien mit einem Impfstoff wegen einer ungeklärten Erkrankung bei einem Probanden allerdings erst kürzlich unterbrechen müssen. Es könne jedenfalls sein, dass diese ersten Vakzine in der Folge durch andere Wirkstoffe ersetzt werden, die ähnliche Wirkung zeigen, jedoch mit weniger Nebenwirkungen behaftet sind, räumt auch Krammer ein, der in dem bisher beispiellosen Entwicklungsprozess noch einige Unsicherheitsfaktoren ortet.