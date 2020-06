Nach Covid-19: Warum gerade jetzt Plasma von Genesenen gesucht wird

Mehr als 16.000 Menschen in Österreich sind bereits nachweislich von Covid-19 genesen: An diese Personengruppe richtet sich jetzt eine Aufklärungskampagne, die die Österreichische Ärztekammer in Kooperation mit dem ORF gestartet hat: "Wir appellieren an alle, die die Krankheit durchgemacht haben, bitte spenden Sie Plasma", sagt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres Montag bei der Präsentation der Kampagne in Wien. "Einem Patienten in Graz hat diese Therapieform das Leben gerettet, es gibt viele andere Fälle, bei denen der Verlauf der Krankheit leichter wurde."

Bei dieser Therapieform werden Antikörper (Abwehrstoffe), die von den Genesenen im Zuge ihrer Erkrankung gebildet wurden, an aktuell Erkrankte übertragen. Ihre eigene Abwehr wird dadurch unterstützt.

Vorbeugende Maßnahme

Dass der Aufruf zur Plasmaspende gerade jetzt kommt, wo die Zahl der Neuerkrankungen relativ gering ist, hängt mit der Sorge vor einer zweiten Erkrankungswelle zusammen: Denn jetzt gespendetes Plasma kann eingefroren werden und ist bis zu drei Jahre haltbar, betont Szekeres. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass Personen mit einem kritischen Krankheitsverlauf das Plasma möglichst frühzeitig erhalten: "Damit kann eine weitere Virusvermehrung eingedämmt werden und der Krankheitsverlauf wird verkürzt."